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Жена руководителя внутренней безопасности ГФС имеет пять незадекларированных ресторанов - активист

пятница, 31 мая 2019, 09:01
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Семья руководителя главного управления внутренней безопасности Государственной фискальной службы Украины Игоря Шкурата владеет сетью из пяти незадекларированных ресторанов "Сушиленд+" в Киеве и Киевской области и трехэтажным домом в Вышгороде.

Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщил Роман Лаврив, председатель Общественного союза "Антикоррупционное сообщество Украины".

"Согласно официальной декларации, заработная плата полковника Шкурата в прошлом году составляла примерно 40 000 гривен в месяц. Достаточно неплохо. Но, согласитесь, этого мало, чтобы создать сеть из 5 (пяти !!!) ресторанов "Сушиленд+" в Киеве и Киевской области, которыми управляет жена нашего "борца с коррупцией". Рестораны не указанные в официальной декларации Шкурата ", - отметил Лаврив.

По его словам, причастность жены Игоря Шкурата к ресторанному бизнесу подтверждена из нескольких источников.

"Информация из официальных реестров подтверждает, что госпожа Шкурат является директором магазинов и ресторанов" Суши Land+". Если вы поинтересуетесь у сотрудников заведений, вам скажут, что Татьяна Шкурат не только директор, но и фактический владелец сети", - сообщил Лаврив.

По данным "Антикоррупционного сообщества Украины", на Татьяну Шкурат оформлен трехэтажный дом в Вышгороде. Происхождение доходов, на которые было развинут ресторанний бизнес и приобретена недвижимость, общественные активисты связывают со злоупотреблениями Шкурата в должности руководителя ГУВБ ДФС.

"Интересный факт: после того, как Игорь Шкурат возглавил ГУВБ ГФС, доходы его жены-предпринимателя выросли в четыре раза !!! Интересное совпадение? Чем активнее господин Шкурат ведет борьбу с "проявлениями коррупции", тем более у его второй половине ресторанов", - говорит Лаврив.

Он также отмечает, что управление внутренней безопасности ГФС, возглавляемое Шкуратом, полностью деградировало и только имитирует борьбу с коррупцией, поэтому в новосозданной Государственной налоговой службе такого подразделения не будет. Однако Шкурат пытается не только сохранить подразделение в составе фискальной службы, но и вывести его из подчинения руководству ГФС.

"ВБ не только продолжает существовать, но и мечтает стать полностью независимой! Руководитель ГУВБ Игорь Шкурат предлагает вывести "внутреннюю безопасность" из подчинения налоговой милиции и вообще руководства ГФС и создать в составе фискальной службы отдельное подразделение, подчиненное министру финансов. Шкурат утверждает, что, избавившись от контроля коллег и получив "функциональную независимость", ему будет удобнее заниматься "профилактикой коррупционных проявлений", - сообщает Лаврив.

По его словам, общественные активисты готовят обращение к антикоррупционным органам и новому руководству СБУ с просьбой проанализировать и дать оценку выявленным фактам в отношении доходов Шкурата.

"У меня вопрос к НАБУ и САП: почему нет никакой реакции на эти достаточно известные факты, которые не являются серетом для многих сотрудников ГФС? Полковник Шкурат всю жизнь проработал на государственной службе - сначала в СБУ, потом в ГФС. Где и как он получил средства на сеть ресторанов???" - спрашивает Лаврив.

Как сообщалось, с 17 мая 2019 Государственная фискальная служба Украины работает в статусе ликвдации, что является обязательным при ее реорганизации в Государственную таможенную службу и Государственную налоговую службу. Комиссию по реорганизации возглавляет и. о. председателя ГФС Александр Власов.

Несколько общественных организаций обратились к министру финансов Оксане Маркаровой, и.о. председателя ГФС Александру Власову, руководителям профильных комитетов Верховной Рады Андрею Кожемякину и Нине Южаниной с призывом ликвидировать Главное управление внутренней безопасности ГФС штатной численностью 207 единиц, деятельность которого осуществляется без соответствующего обоснования правового статуса.

Министерство финансов Украины 22 мая 2019 утвердило новую структуру головного аппарата Государственной налоговой службы. Согласно ей, главное управление внутренней безопасности ликвидировано, а его функции переданы в другие департаменты.

Председателем Государственной налоговой службы 8 мая 2019 Кабинет министров Украины назначил Сергея Верланов, бывшего заместителя министра финансов.

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