​Советские методы: Загребельская прокомментировала проект госрегулирования маржи на сигареты

Государственное регулирование маржи для оптовых и розничных продавцов сигарет, которое предлагают депутаты от "Слуги народа" Александр Дубинский и Александр Юрченко в законопроекте 1049, - шаг к уничтожению рыночной экономики и возвращение к советским методам регулирования.

Об этом пишет бывшая государственная уполномоченная АМКУ Агия Загребельская, передает "Главред".

По ее словам, такой способ борьбы с монопольным положением компании "Тедис Украина" - так обосновывают инициативу депутаты - не даст ожидаемых результатов и вреден для экономики.

"Оптовикам устанавливают маржу не менее 7%. А это значит, что заработок "Тедиса" не уменьшится, а наоборот увеличится, потому что его маржа составляет около 4%", - отмечает экс-чиновник.

Эксперт не исключает, что "Тедис" может остаться единственным оптовиком.

"Эта норма фактически запрещает перепродажу сигарет между оптовиками, а значит цепь перепродажи на рынке будет выглядеть следующим образом: производитель - оптовик - розница. Этим единственным оптовиком может остаться "Тедис", у которого могут в очередной раз измениться владельцы, или место монополиста может занять новая компания, у которой маржа уже будет не 4%, а почти вдвое больше", - считает Загребельская.

Эксперт предполагает, что производители могут создавать собственных оптовых продавцов, но и в таком случае монопольное положение оптового рынка сохранится. По ее словам, независимо от формы монополии, в проигрыше будет розница.

"Нет успешных мировых примеров, когда госрегулирование на замену конкуренции приводило бы к долгосрочным положительным результатам. Конкуренция на рынке не восстанавливается за счет госрегулирования маржи частного бизнеса", - заявляет Загребельская.

По ее мнению, депутатам следует не заниматься регулированием рынков, а нужно запустить Антимонопольный комитет.

"Если парламент будет бороться с каждой монополией госрегулированием маржи, то через некоторое время мы можем вообще уничтожить рыночную экономику", - резюмирует Загребельская.