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Впервые с 2011 года налоговая выполнила бюджет - глава ГНС Сергей Верланов

вторник, 31 декабря 2019, 10:45
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По итогам 2019 года Государственная налоговая служба выполнила свою часть поступлений в бюджет - впервые с начала 2011 года. ГНС удалось добиться подобного результата благодаря правильному администрированию налогов на базе аналитической работы - без давления на плательщиков, без необоснованных проверок, необоснованных штрафов и доначислений.

Об этом сообщил глава ГНС Украины Сергей Верланов в Facebook.

"Впервые с 2011 года со стороны налоговой выполнен бюджет! Без давления на плательщиков, без лишних и безосновательных проверок, необоснованных штрафов и доначислений!" - заявил Верланов.

"Хочу поблагодарить всех добросовестных налогоплательщиков и заверить, что налоговая всегда будет идти вам навстречу и строить действительно партнерские отношения с уважением и доброжелательностью", - отметил главный налоговик страны и отметил, что налоговая служба стремится стать настоящим сервисом для плательщиков.

По словам главы ГНС, за уходящий год, поступления в общий фонд государственного бюджета составили 457,3 млрд грн - на 17,1% (66,7 млрд грн.) больше, чем в 2018 году. Кроме этого, налоговая возместила плательщикам 151,9 млрд грн налога на добавленную стоимость (НДС), что на 15,4% (20,2 млрд грн.) Больше, чем в прошлом году. Таким образом, в 2019 году выполнение индикативов налоговой составило 100,8%, из-за чего бюджет получит дополнительных 3,8 млрд грн.

По итогам 2019 налоговая провела около 5200 плановых проверок бизнеса. Это на 14% меньше, чем в 2018 году, когда плановыми проверками было охвачено около 6000 юридических лиц. В ГНС уверяют, что в 2020 году плановых проверок меньше еще на 20%.

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