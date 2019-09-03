​В Раде снова всплыла скандальная идея о контроле над мобильной связью

Депутаты Верховной Рады предлагают обязать операторов мобильной связи предоставлять свои услуги на основе заключения договора с предоставлением абонентом личных данных. Также предлагается разрешить операторам блокировать "серым" мобильным терминалам доступ к своим сетям.

Об этом говориться в законопроекте №1083.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что предлагаются ключевые изменения в работу информационно-телекоммуникационного рынка Украины.

В частности, это возобновление ведения национального реестра уникальных идентификаторов IMEI-кодов телефонов. В случае принятие законопроекта, операторам разрешат блокировать телефон, IMEI-код которого не внесен в указанный реестр.

Документ также предусматривает заключение договора об обслуживании абонентов с предоставлением личных данных абонентов-физлиц.

Ранее, 16 января 2014 года, Верховная Рада большинством в 235 голосов фракций ПР, КПУ и внефракционных депутатов приняла бюджет на 2014 год вместе с пакетом ограничительных законов, которые назвали "диктаторскими законами".

Как сообщал "Апостроф", в Украине предлагают ввести обязательную регистрацию всех абонентов мобильной связи, что предполагает сбор их персональных данных телеком-операторами. Подробнее читайте в материале - Мобильная связь по паспортам: в чем Украина будет похожа на Россию.