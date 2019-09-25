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Киевский суд поставил точку в скандале вокруг авиакомпании SkyUp: детали решения

среда, 25 сентября 2019, 17:55
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В среду, 25 сентября, Киевский апелляционный суд отменил решение Барышевского райсуда Киевской области о приостановке лицензии компании SkyUp Airlines.

Об этом сообщили в пресс-службе авиакомпании.

В SkyUp отметили, что истцы по делу не явились на заседания суда при рассмотрении апелляции. При этом сторона защиты попыталась отозвать судью, это ходатайство поддержано не было.

"Ни общественная организация "Комитет по защите прав потерпевших от преступлений", ни "истица" Оксана Пасенко в суд не явились. Однако комитет в очередной раз заявил об отводе судьи. Судебная коллегия постановила, что такое заявление - очередное злоупотребление процессуальными правами, и оставила требование ОО без рассмотрения. После этого Киевский апелляционный суд объявил об отмене постановления Барышевского райсуда", - отметили в SkyUp.

В компании заявили, что планируют полностью возобновить свою работу на легальных основаниях.

"Мы и дальше запускаем новые доступные перелеты по Украине и миру и отстаиваем наше с вами право летать", - отметил совладелец компании Александр Альба.

Как сообщал "Апостроф", ранее якобы истица по делу против SkyUp заявила, что никогда не пользовалась услугами указанной компании и претензий к ней не имеет.

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