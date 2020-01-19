Умер гитарист рок-группы "Ляпис Трубецкой"

Белорусский музыкант, гитарист и один из основателей группы "Ляпис Трубецкой" Руслан Владыко, которого избили в Минске, скончался в воскресенье, 19 января,

Об этом сообщил на своей Facebook-странице продюсер группы Евгений Колмыков.

"Руслан Петрович Владыко. 12.07.1974 - 19.01.2020", - сказано в сообщении.

Летом прошлого года музыканта избили в Минске. Все это время он находился в коме, не приходя в сознание. По данному факту полиция открыла уголовное дело.

Отпевание по артисту состоится во вторник, 21 января, в поселке Привольный около Минска, в церкви Николая Чудотворца. Похоронят его в тот же день в деревне Обчак Минского района.

47-летний Руслан Владыко был одним из тех, кто в конце 1980-х создал группу "Ляпис Трубецкой". Фанаты называли его по имени, но уважительно - "Пан Руслан".

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