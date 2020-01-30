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Возраст - не приговор: сеть взорвали фото "самой модной" бабушки мира

четверг, 30 января 2020, 16:19
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92-летняя американка Хелен Рут ван Винкль доказала, что можно покорить соцсети своими фотографиями в любом возрасте.

О “самой модной” бабушке мира расскказывает Bored Panda.

Настоящей интернет-сенсацией старушка из города Уэйко (штат Кентукки) стала еще в 2014 году. Ее внучка Кеннеди сделала фото Хелен в обрезанных шортах и яркой футболке и разместила его в профиле в Instagram под ником Baddie Winkle. Снимком с эпатажной подписью "Я - поганец и всегда была мятежником" распространился с невероятной скоростью.

Сейчас Хелен Рут ван Винкль имеет 3,8 миллиона подписчиков. Фанаты любят «самую модную» бабушку в мире за яркость и оптимизм, который она несет людям. Хелен говорит, что живет девизом: "Я очень дерзкая с 1928 года!".

Кроме снимков в соцсети, старушка снимается для рекламных кампаний нижнего белья и недавно стала лицом бренда Missguided, который выпускает одежду для вечеринок.

Как ранее сообщал "Апостроф", основательница бренда нижнего белья и купальников Inamorata Эмили Ратаковски не стала нанимать моделей для рекламы новой коллекции.

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