Миллион украинцев поддержали инициативу "Разумной силы": за что голосовали, видео

Политическая партия «Разумная сила» собрала более 1 миллиона подписей граждан Украины под Народной декларацией о мире.

Об этом заявил лидер партии – Александр Соловьев во время пресс-конференции, которая состоялась 21 декабря в информационном агентстве Голос UA.

«Это колоссальная поддержка – 1 миллион подписей за мир! И это количество только растет. Мы будем добиваться того, чтобы власть услышала свой народ и прекратила бессмысленные смерти на Донбассе. Там те же украинцы, что и в Киеве! По обе стороны все хотят мира», – заявил Соловьев.

Он подчеркнул, что подписи собирались по всей стране – и на западе, и на юго-востоке.

«Общественные организации также приняли участие в подписании этой декларации. Нами было принято решение отправить декларацию тем партиям, которые сегодня находятся в парламенте. Мы обратились с просьбой подписать к Гриценко, Ляшко, они заявляют о стремлении к миру, пусть подтвердят это стремление. Наш народ сегодня хочет мира. Однако все отмолчались», – рассказал Соловьев.

Также политик сообщил, что всего за несколько месяцев, с момента подписания в сентябре Народной декларации о мире, акция получила колоссальную поддержку.

Соловьев уверен, что руководство страны и люди – это сегодня абсолютно не пересекающиеся миры.

«Людям не безразлична судьба страны. Люди хотят мира в своих семьях и на улицах. В то время как народ оказывает нам всяческую поддержку, то власть уже не прикрываясь ставит нам палки в колеса», - добавил он.

Соловьев призывал граждан Украины перестать бояться.

«Скоро – президентские и парламентские выборы, которые дают нам шанс выкарабкаться из этой системы тотального прессинга и давления. Наша партия идет на выборы и будет нести ответственность за то, что происходит в нашей стране. Мы выступаем за то, чтобы в нашей стране наступил мир, чтоб украинцы жили в порядке и достатке», - резюмировал политик.

Стоит отметить, что на пресс-конференции также выступили заместители лидера партии Александр Савченко и Анна Левчук.

Савченко в очередной раз напомнил о систематических угрозах партии со стороны спонсируемых властью националистических организаций. «Как только появилась Народная декларация о мире, документ сразу начали шельмовать, как и саму нашу партию. Власть всячески показывает, что подобные документы ей невыгодны. Ей выгодно воевать и зарабатывать на этом деньги», - отметил он.

Ранее анонсировалось, что за Народную декларацию о мире отдали подписи более 500 тыс. граждан Украины.