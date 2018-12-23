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Порошенко принял важное решение по ветеранам УПА

воскресенье, 23 декабря 2018, 13:15

Президент Украины Петр Порошенко приравнял бывших воинов УПА по государственным социальным гарантиям к участникам боевых действий.

Об этом сообщается на сайте Верховной Рады Украины.

Так, президент Украины Петр Порошенко подписал закон о внесении изменений в Закон Украины "О статусе ветеранов войны, гарантии их социальной защиты".

В нем, в частности, говорится о предоставлении статуса ветеранов воинам Украинской Повстанческой Армии.

По состоянию на 23 мая 2018 года, в соответствии с проектом закона, в Украине около 1200 человек, которые были в составе ОУН и УПА. Так, после того, как закон вступит в силу, все они будут иметь одинаковые государственные социальные гарантии с другими участниками боевых действий.

На сайте парламента отмечается, что "закон был возвращен с подписью от Президента 22 декабря".

Как сообщал "Апостроф", ранее Порошенко подписал закон о переименовании УПЦ (МП).

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