Стало известно, в общинах каких областей победил на выборах "Наш край"

По результатам предварительного подсчета голосов, депутаты от партии «Наш край» избраны в Чигиринской ОТГ на Черкащине и Хотинской на Буковине.

Об этом обдаёт пресс-служба партии.

Так, в Чигиринской ОТГ «Наш край» занял второе место среди других партий, получив 9,6% голосов избирателей.

В Хотинской ОТГ «Наш край» получил 13% голосов избирателей и вошел в тройку лидеров. Депутатами по предварительнымданнымизбрано 5 представителей партии.

Также представителей партии избрали в Березниковской, Бужанской, Великохутирской, Лебедевской, Леськивской, Сагуновской и Терновской сельских ОТГ Черкасской области.

Напомним, что вчера состоялись первые выборы депутатови главв 78 объединенных территориальных громадах в 13 областях.