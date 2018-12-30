В скандале с финансированием подруги Путина в ЕС появился украинский след: подробности

Обнародованы детали скандала о финансировании лидера "Национального фронта" Франции Марин Ле Пен.

Об этом сообщает издание "Голос Америки".

В сделке 2014 года о финансировании подготовки Марин Ле Пен к президентским выборам с российской стороны участвовал один из основных проводников интересов РФ в Украине Александр Бабаков.

"В его собственности находится 11 из 24 украинских облэнерго. Не остался в стороне и олигарх Геннадий Тимченко, известный как центральный подрядчик строительства газопровода "Северный поток 2", - говорится в сообщении.

Отмечают, что она получила 9,4 миллиона евро в российском банке. А Бабаков выступил с инициативой о взятии кредита через "Первый чешско-российский банк". Данное финучреждение было под контролем Тимченко.

После того, как кредит был представлен, банк через год закрылся. Владельца могут арестовать. Россияне потребовали у французов вернуть деньги. В результате казначею партии приходится каждые несколько месяцев высылать нотариусу в РФ по 165 тысяч долларов. О том, куда идут эти деньги, получатель не осведомлен", - говорится в сообщении.

Выборы Ле Пен проиграла, но факт получения от россиян займа в размере 9,4 миллиона евро стал предметом острой критики ее партии и основанием для подозрений в отмывании денег, не исключается и совершение иных преступлений.

"Это дистилляция того, как непрозрачные финансы пересекаются с иностранным вмешательством", - заявил аналитик German Marshall Fund Джошуа Киршенбаум

Деньги от россиян "Национальный фронт" получил под 6%. Об этом написала пресса. Упоминавшийся банк был признан неплатежеспособным в 2016 году, так же, как и сотня других российских финучреждений.

"Не успела зайти в банк временная администрация, как партийный кредит был продан сперва непрозрачному российскому банку, а затем российской же компании “Авиазапчасть”. Ее связывают с военнослужащими РФ. В частности, она сотрудничает с сирийскими ВВС", - говорится в сообщении.

То, что долг перепродали "Авиазапчасти", не отрицают и в партии Ле Пен.

"Для нас было немного странно, что кредит передали компании, которая продает оборудование для самолетов”, – сказал казначей партии Сен Жюст, отметив, что банк имеет связь с военной разведкой.

"В России они все - бывшие члены КГБ", - добавил он.

Как сообщал "Апостроф", лидер оппозиционной французской партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен уверена, что политика ЕС вынуждает Россию двигаться в сторону Китая.