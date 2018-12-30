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Захотел диалога: Путин написал Трампу письмо

воскресенье, 30 декабря 2018, 18:41

Президент России Владимир Путин написал новогоднее письмо президенту США Дональду Трампу, в котором заявил, что Москва готова к диалогу.

Об этом сообщает Reuters.

Глава Кремля, в частности отметил, что отношения с США являются неотъемлемым фактором обеспечения стратегической стабильности и международной безопасности.

"Россия открыта для диалога с США по самой широкой повестке дня", - говорится в послании.

Путин также заявил, что одним из ключевых вопросов, которые хотела бы обсудить Россия с Соединенными Штатами, является планы Вашингтона выйти из договора о контроле над ядерным оружием времен холодной войны.

Путин также направил новогодние поздравления другим мировым лидерам, включая премьер-министров Великобритании Терезу Мэй и Японии Синдзо Абэ, а также лидера Китая Си Цзиньпина.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Белом доме заявили, что Трамп встретится с Путиным, когда РФ освободит украинских моряков и вернет захваченные корабли.

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