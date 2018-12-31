Тяжелые времена позади: Тимошенко записала новогоднее поздравление для украинцев

Украинцы должны сохранять веру в лучшее и не опускать руки, несмотря на те сложные времена, которые выпали на долю страны.

Об этом говорится в новогоднем поздравлении лидера "Батькивщины" Юлии Тимошенко, которое опубликовано на сайте партии.

"Спустя какое-то мгновение придет новый 2019 год. Обычно мы ждем от нового года обновления, исполнения желаний, реализации планов и замыслов. Но сейчас у нас очень непростые времена. К сожалению, проблемы приходят к нам значительно чаще, чем радость и покой. Поэтому сегодня я хочу попросить вас: несмотря на все проблемы, несмотря на все ваши справедливые нарекания - верьте! Пожалуйста, верьте в лучшее - в мирный и успешный завтрашний день", - отметила Тимошенко.

Она также призвала украинцев не сдаваться, поскольку человек, который не опустил руки – "это сильный человек".

"Следующий год - очень важен. Это год настоящих изменений. Я убеждена, что мы уже прожили самые тяжелые и самые сложные годы в истории нашей независимости. Далее - обязательно станет лучше. Мы, украинцы, заслужили право жить в мире и быть счастливыми", - сказала Тимошенко.