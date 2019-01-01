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Мы не в КНДР: журналист вступился за "подставу" с Зеленским, ему ответили

вторник, 01 января 2019, 15:28

В сети продолжаются дискуссии об обращении известного шоумена Владимира Зеленского, которым в эфире телеканала "1+1" заменили новогоднее поздравление президента Украины.

Журналист и блогер Денис Казанский на своей странице в Facebook опубликовал пост, в котором заявил, что владельцы частного телеканала имели право на трансляцию кого-угодно.

"Отдельные люди в ленте пережили этот инцидент, как личную трагедию. Ссорились, писали проклятия в адрес плюсов. Но у тех, кому не нравится Зеленский, есть прекрасная возможность переключить канал и смотреть то, что ему больше нравится, вот и все. Новогоднее обращение президента транслировали другие национальные телеканалы, следовательно выбор был. Мы же не в Северной Корее", – написал Казанский.

Также он привел пример США, где новогодним обращениям президентов вообще не уделяется столько внимания.

В комментариях некоторые ему возразили, отметив, что обращение Зеленского было выпущено без предупреждения, и люди, которые смотрели телеканал, ожидали увидеть именно поздравление президента. Также пишут, что в разных странах существуют различные традиции, и не стоит сравнивать обращения президентов США и Украины.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", заявление шоумена Владимира Зеленского о выдвижении своей кандидатуры на пост президента Украины вызвало бурю волнения в социальных сетях.

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