Обострение на Донбассе: во Франции встревожили прогнозом по Украине на 2019 год

В 2019 году агрессия со стороны России против Украины может стать еще более жесткой и открытой, что приведет к появлению новых атак, применению нового оружия и обострению ситуации на Донбассе.

Об этом в интервью "Апострофу" заявил руководитель парижского Центра изучения и анализа политической деятельности (CERAP) Николя Тензер.

"Думаю, первый риск – это более жесткое поведение России, которая будет создавать опасность для всей Европы. Прежде всего, конечно, Украине, потому что война может обостриться открыто, как мы увидели в Азовском море. Это могут быть также новые атаки на Донбассе, новое оружие. И Евросоюз и, вероятно, США могут ответить слабо. Это основной риск, потому что он может по-настоящему дестабилизировать ситуацию. В этом нет ничего нового, но Россия будет считать, что может дестабилизировать Европу без какого-то ответа", - уверен он.

Подробнее об основных рисках международной политики в 2019 году, читайте в материале "Апострофа": Обострение войны в Украине, подъем ультраправых и значительные беспорядки в Европе: прогноз французского политолога на 2019 год.