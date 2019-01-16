В "Батькивщине" потребовали отчета об итогах военного положения

Фракция "Батькивщина" требует от главы государства и военных детального отчета об итогах военного положения, введенного на месяц в конце 2018 года.

Об этом заявил заместитель председателя партии "Батькивщина" Сергей Власенко в кулуарах парламента.

"Мы сегодня хотим понять, что же такого сделали с применением закона о военном положении, что нельзя было бы сделать без этого закона. Мы хотим понять, исчезла ли угроза открытой российской агрессии, о которой говорили при введении этого состояния, уменьшилось ли количество российских вооруженных сил на границе с Украиной, и решается ли вопрос освобождения украинских моряков", - добавил парламентарий.

По словам Сергея Власенко, людям надо объяснить, какую практическую пользу получило государство от введения военного положения.

Заместитель председателя партии также напомнил, что политическая сила Юлии Тимошенко еще при введении военного положения пыталась выяснить, какие "практические действия будут предприняты, чтобы обеспечить эффективную отпор вооруженной агрессии РФ".