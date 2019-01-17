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Кандидат в президенты Ляшко лидирует по числу законопроектов в Раде - исследование КИУ

четверг, 17 января 2019, 14:08

ВОО «Комитет избирателей Украины» оценил работу кандидатов на пост Президента Украины, среди которых 14 действующих народных депутатов.

Как сообщает From.ua, КИУ оценил их работу в Верховной Раде за четыре года по таким критериям, как посещение пленарных заседаний парламента, участие в голосованиях и активность законодательной работы. По данным исследования, двенадцать политиков систематически игнорировали голосования ВР, трое - почти не появлялись в Раде, четверо - так и не стали авторами ни одного принятого закона.

Почти у всех кандидатов низкие показатели участия в голосованиях. Самый высокий результат у Виктора Кривенко, который принял участие в 55% голосований парламента. У Олега Ляшко показатель 50% голосований. Ольга Богомолец присоединилась к 37% голосований, Сергей Каплин - 36%, Александр Шевченко - 30%, Юлия Тимошенко - 25%, Виталий Куприй - 17%. У других кандидатов показатели еще ниже. Сергей Тарута принял участие в 12% голосований, Александр Вилкул - 11%, Вадим Новинский - 8%, Михаил Добкин - 6%, Юрий Бойко - 4%, Андрей Белецкий - 4%. Самый низкий результат у Евгения Мураева, который принял участие лишь в 2% голосований Рады.

За четыре года было проведено 15,5 тыс. голосований.

Часть кандидатов почти не появлялись на пленарных заседаниях Рады. А. Белецкий был письменно зарегистрирован только на 17% заседаний, Е. Мураев - 29%, А. Вилкул - 47%. У О. Богомолец показатель на уровне 66%, С. Таруты - 68%, В. Куприя - 72%, В. Новинского - 73%, Тимошенко - 78%, С. Каплина - 79%, В. Кривенко - 80 %, А. Шевченко - 83%, О. Ляшко - 85%. Почти не пропускал заседаний Бойко - 95% посещенных.

Всего состоялось 501 пленарное заседание ВР.

За четыре года некоторые политики так и не стали авторами ни одного принятого закона. Это касается М. Добкина, А. Вилкула, В. Новинского и Е. Мураева. У А. Белецкого 1 принятый закон, Ю. Бойко - 2, С. Таруты, В. Куприя и А. Шевченко - по 4, у Ю. Тимошенко - 8, С. Каплина - 10, О. Богомолец – 13, В. Кривенко – 29, О. Ляшко - 54. При этом почти все политики зарегистрировали значительное количество законопроектов. Так, О. Ляшко подал 276 законопроектов, Е. Мураев – 160, В. Кривенко - 133, С. Каплин - 123 В. Куприй - 113, А. Вилкул - 111, Ю.Тимошенко - 102, А. Шевченко - 96 .

В общем ВР было принято 890 законов.

Согласно данным, наибольше законопроектов по сравнению с другими кандидатами в президенты (276) инициировал глава парламентской фракции Радикальной партии в Верховной Раде Олег Ляшко. И больше всего именно его законопроектов в конце концов были приняты парламентом (54) и стали законами.

Сама фракция РПЛ инициировала 100 законопроектов - экономических, социальных, о безопасности инициатив.

Напомним, недавно Олег Ляшко вместе с единомышленниками зарегистрировал законопроект № 9475 о запрете экспорта дров.

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Раздел: Политика Тема:
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