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Воплощение мечты Путина: в Украине рассказали, что Кремль "строит" на Донбассе

четверг, 17 января 2019, 06:32

Помощник президента России Владимира Путина Владислав Сурков пытается воплотить на Донбассе мечту своего "шефа" о России без границ.

Такое мнение в интервью "Донбасс.Реалии" выразила аналитик Центра исследования проблем гражданского общества Мария Кучеренко.

Она отметила, что в 2019 год оккупированные территории вошли в процессе создания некой вертикали "власти".

"Они сейчас приводятся в некую вертикаль. Не могу сказать, что все идеи "русской весны" оставили в стороне – по крайней мере, для людей, связываемых с этой "русской весной". Но строится вертикаль. На оккупированных территориях Луганской области вертикаль уже достроена. На неподконтрольной части Донецкой области попытки выстраивания вертикали налаживаются только сейчас, с ликвидацией Захарченко", - заявила Кучеренко.

По ее словам, в ЛНР выстроить вертикаль удалось раньше, поскольку территорию взяли под свой контроль российские силовики.

"На неподконтрольных территориях Луганской области состоялся так называемый государственный переворот. И под свой контроль эти территории взяли силовики. Леонид Пасечник, который, разумеется, является номинальным главой, – выходец из так называемой МГБ ЛНР, а она полностью подконтрольна ФСБ. ФСБ нужна вертикаль, подчинение, ясность", - убеждена эксперт.

Вместе с тем она отмечает, что ситуация в ДНР будет отличаться, поскольку "Сурков не хочет сдавать свои позиции".

"Он получил развязывание рук в отношении того, что хорошо умеет – выстраивание сетей, налаживание хаотичных активностей. Сейчас это управление называется "Управлением по приграничному сотрудничеству". То есть концепция Путина, о которой он высказывался во фразе "границы России нигде не заканчиваются", сейчас фактически отдана на воплощение Суркову", - подчеркнула Кучеренко.

Она добавила, что номинально главарем боевиков ДНР является человек Суркова – Денис Пушилин, но у него нет такой власти, как у ликвидированного главаря ДНР Александра Захарченко.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Кремле нагло высказались об условиях окончания войны на Донбассе.

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