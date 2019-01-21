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Тимошенко растрогала сеть фото к Дню объятий

понедельник, 21 января 2019, 14:12

Лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко растрогала сеть, опубликовав фото к Международному дню объятий.

Фото с маленькой поклонницей Тимошенко опубликовала на своей странице в Facebook, вспомнив слова Тараса Шевченко: "Обнимитесь же, братья мои ...".

"И как раз возможность. 21 января - Международный день объятий. Поэтому я бы советовала сегодня обнять близкого человека, обнять друга, сказать какие-то хорошие, ободряющие слова родным. Пусть посреди зимы нам всем станет немного человечнее и теплее ... Да и весна уже не за горами. А она, как известно, - непременно победит", - написала политик.

В свою очередь пользователи сети поддержали Тимошенко.

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