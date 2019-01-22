Появились интересные данные про антиукраинскую операцию ФСБ во времена Кучмы

Генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что запись переговоров в кабинете Леонида Кучмы в Администрации президента, известная как "пленки Мельниченко", была спецоперацией ФСБ.

Свою позицию он озвучил в интервью журналисту Дмитрию Гордону.

По его словам Москва использовала акцию "Украина без Кучмы" в своих целях.

"Сегодня, имея на руках материалы уголовного дела, прочитав их на выходных от корки до корки, я могу утверждать (это моя личная версия, но я в ней глубоко убежден!), что пленки Мельниченко – это операция ФСБ против украинского президента, который посмел заявить о несмелом, но четком движении к НАТО", - отметил он.

Луценко пояснил, что в конце 2004 года, в разгар президентской кампании Мельниченко, находившийся в международном розыске, "вдруг объявляется в Москве, показывает свежую газету с датой на Красной площади и через руководство ФСБ передает руководству СБУ приглашение, чтобы конкретные два человека от Кучмы – он назвал фамилию Пинчука или Бакая (тогдашнего главы Государственного управления делами Украины - "Апостроф") – прибыли к нему на переговоры о продаже пленок".

"Господин Бакай поехал и, совершив несколько челночных поездок, вручил Мельниченко и Ельяшкевичу (тогдашний народный депутат Александр Ельяшкевич - "Апостроф") два миллиона долларов. После этого ФСБ пересылает пленки в официальном порядке в СБУ. Выводы, мне кажется, очевидны. Об этом очень хочется поговорить следователям, но господин Мельниченко пока избегает их", - добавил он.

При этом глава ГПУ заявил, что не может утверждать, что Мельниченко работал на ФСБ, и его, вероятно, лишь "использовали вслепую".

"Думаю, у Мельниченко были серьезные кукловоды. Но не могу разглашать материалы следствия, потому что это увязывается и с бандой Гончарова, и со многими другими вещами. Я позволю себе здесь детали не раскрывать", - сказал Луценко.

Напомним, на так называемых "пленках Мельниченко" содержится запись разговора, якобы тайно сделанная тогдашним майором Госохраны Николаем Мельниченко в личном кабинете на тот момент президента Леонида Кучмы. В частности, в одном из фрагментов записи человек с голосом, похожим на голос Кучмы отдавал приказ человеку с голосом, похожим на голос на тот момент министра внутренних дел Украины Юрия Кравченко, ликвидировать Гонгадзе.

Как сообщал "Апостроф", также Луценко сделал громкое заявление об убийствах на Майдане.