Запад может получить большую войну с Россией: в Украине пояснили, где таится опасность

Реализация мирного плана Минских договоренностей может вызвать еще больший конфликт с РФ, в который будет втянута и Европа.

Об этом "Апострофу" рассказал политолог Михаил Басараб.

Он подчеркнул, что Украина должна получить мир после победы, и этот мир должен быть со свободой.

"Например, в 20-х годах ХХ века Украина тоже получила мир, но чем закончился этот мир и во что он вылился?! Репрессии, Голодомор, депортации, русификация, уничтожение украинского села - для России было очень важно уничтожить именно украинское село. Поэтому, если мы сейчас говорим о том, что нам нужен мир или свобода, то, безусловно, нам нужен такой мир, после которого мы не потеряем свободу, закрепим ее", - отметил эксперт.

Басараб уверен, что мир через выполнение Минских договоренностей, принесет еще большую войну, которая, возможно, перекинется с территории Украины на территорию Европы.

"И это должны понимать все наши западные коллеги. Вынудив Украину к миру без свободы, они получат еще большую войну, но вполне возможно, что с гораздо более негативными последствиями для себя. Поэтому сейчас очень важно не потерять свободу, каждый день закреплять свою свободу", - добавил он.

По словам политолога, сегодня в мире не происходит ничего такого, что дает основания нам сказать, что Россия откажется от своих агрессивных планов - не только касаемо Украины, но и всего западного мира.

"Я не призываю к еще большей войне, я призываю к более реалистичному отношению к происходящему на данный момент", - пояснил он.

Подробнее об этом читайте в материале "Апострофа" Не тешьте себя иллюзиями: Россия не откажется от агрессивных планов - политолог.