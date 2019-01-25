РУС. | УКР.

пятница, 25 января
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
27.60
Меню
Политика

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

25 января

10:01
У Трампа дали меткую характеристику Путину
09:58
Бойцы ВСУ показали российский военный трофей, добытый у боевиков: опубликовано видео
09:55
Дочь Джоли не хочет жить с матерью
09:47
Поздно: муж Собчак прокомментировал скандал с изменой жены
09:45
Гривна продолжает падать: свежий курс от НБУ
09:33
В феврале зима не закончится: народный синоптик рассказал о погоде в Украине до начала весны
09:30
Где смотреть онлайн мужской спринт Кубка мира в Антхольце: расписание трансляций
09:29
Украинские чиновники украли огромную сумму, нажившись на многодетной семье: опубликованы фото
09:19
"Шахтер" интересуется турецким вундеркиндом
09:09
Выбили зубы и порубали топорм авто: новые фото, видео и детали нападения на журналистов в Киеве
08:47
Смерть студентки в лесу под Житомиром: полиция сделала важное заявление о водителе автобуса
08:21
​Названа сумма, выделенная Кремлем на "закрытие украинского вопроса"
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

У Трампа дали меткую характеристику Путину

пятница, 25 января 2019, 10:01

В США осудили призывы президента России Владимира Путина к невмешательству в ситуацию в Венесуэле.

Об этом сообщает издание "Голос Америки".

Сенатор-республиканец Марко Рубио, которого американские СМИ называют главным двигателем политики США по поводу Венесуэлы, заявил, что слова Кремля с осуждением вмешательства "третьих сил" в события в этой стране не поддаются пониманию.

22 января президент США Дональд Трамп официально признал лидера оппозиции в Венесуэле Хуана Гуайдо временным президентом страны. Гуайдо является президентом Национальной ассамблеи Венесуэлы. По мнению правительства США, это единственный легитимно избранный орган власти в Венесуэле.

Вице-президент Майк Пенс, в свою очередь, осудил и назвал "диктатором" Николаса Мадуро, против которого выступают протестующие в Венесуэле. Пенс также поддержал протестующих.

23 января пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что внешнее вмешательство в события в Венесуэле может быть опасным. А на следующий день в телефонном разговоре президент России Путин поддержал Мадуро. В ходе разговора глава РФ осудил "деструктивное внешнее вмешательство" в Венесуэлу.

Заявления руководства России о недопустимости внешнего вмешательства прокомментировал сенатор-республиканец Марко Рубио.

"США оказывают поддержку в ответ на просьбу конституционно законного президента Венесуэлы (Хуан Гуайдо - ред.). Эта просьба также поддержали 11 стран региона. Что же касается серийного интервента Путина (вспомните Украину, Сирию, выборы в США в 2016-м году), то его призывы к невмешательству не поддаются пониманию", - заявил Рубио на своей странице в Twitter.

Как сообщал "Апостроф", российский журналист Руслан Осташко предложил пойти по сценарию Венесуэлы и признать президентом Украины нужного человека для дальнейшего "выстраивания отношений".

Фотовзгляд

Все галереи
В сети публикуют фото заснеженного Киева

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Поле для популистов: украинцы доведены до того, что хотят быть обманутыми

Не тешьте себя иллюзиями: Россия не откажется от агрессивных планов - политолог

С Филаретом и киборгами: как Тимошенко в президенты выдвигали

Человек в "белых перчатках" из эльфийского сообщества: известный психолог об Андрее Садовом

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: