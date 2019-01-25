У Трампа дали меткую характеристику Путину

В США осудили призывы президента России Владимира Путина к невмешательству в ситуацию в Венесуэле.

Об этом сообщает издание "Голос Америки".

Сенатор-республиканец Марко Рубио, которого американские СМИ называют главным двигателем политики США по поводу Венесуэлы, заявил, что слова Кремля с осуждением вмешательства "третьих сил" в события в этой стране не поддаются пониманию.

22 января президент США Дональд Трамп официально признал лидера оппозиции в Венесуэле Хуана Гуайдо временным президентом страны. Гуайдо является президентом Национальной ассамблеи Венесуэлы. По мнению правительства США, это единственный легитимно избранный орган власти в Венесуэле.

Вице-президент Майк Пенс, в свою очередь, осудил и назвал "диктатором" Николаса Мадуро, против которого выступают протестующие в Венесуэле. Пенс также поддержал протестующих.

23 января пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что внешнее вмешательство в события в Венесуэле может быть опасным. А на следующий день в телефонном разговоре президент России Путин поддержал Мадуро. В ходе разговора глава РФ осудил "деструктивное внешнее вмешательство" в Венесуэлу.

Заявления руководства России о недопустимости внешнего вмешательства прокомментировал сенатор-республиканец Марко Рубио.

"США оказывают поддержку в ответ на просьбу конституционно законного президента Венесуэлы (Хуан Гуайдо - ред.). Эта просьба также поддержали 11 стран региона. Что же касается серийного интервента Путина (вспомните Украину, Сирию, выборы в США в 2016-м году), то его призывы к невмешательству не поддаются пониманию", - заявил Рубио на своей странице в Twitter.

Как сообщал "Апостроф", российский журналист Руслан Осташко предложил пойти по сценарию Венесуэлы и признать президентом Украины нужного человека для дальнейшего "выстраивания отношений".