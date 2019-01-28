Новый соцопрос показал существенное лидерство Тимошенко

Юлия Тимошенко остается лидером президентской гонки, существенно опережая своих главных конкурентов.

Об этом 28 января заявил директор Института анализа и прогнозирования Юрий Лиснычий, комментируя результаты исследования, проведенного в середине января.

Согласно результатам исследования, если бы выборы президента Украины состоялись в следующее воскресенье, за лидера "Батькивщины" проголосовали бы 20,2% (среди тех, кто определился и примет участие в выборах).

Второе место получил бы шоумен Владимир Зеленский, которого готовы поддержать 12,6% респондентов.

Третье место делят между собой Петр Порошенко и Юрий Бойко - по 11,9%.

Опрос проводила аналитическая группа "Социопрогноз" по заказу Института анализа и прогнозирования с 17 по 26 января 2019.

Участие в опросе приняли 2004 респондента (от 18 лет и старше) в 24 областях Украины и г.. Киеве. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,2%.