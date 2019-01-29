Стало известно об отношении украинцев к вектору развития страны

Абсолютное большинство граждан Украины считает, что развитие страны идет в неправильном направлении.

Такие данные опроса, проведенного в декабре прошлого года, представила на пресс-конференции в Киеве социологическая компания Seetarget.

В частности, 43,2% украинцев уверены в этом однозначно, а еще 37,1% считают, что страна скорее движется по неправильному пути.

Согласно данным социологов, лишь 2,3% считают, что Украина однозначно движется по правильному пути, а 11,9% полагают, что этот путь скорее верный.

Как отметил в ходе пресс-конференции директор Seetarget Алексей Боровский, особый интерес вызывают данные социсследования, касающиеся вопросов, которые можно было бы определить как некие социальные маркеры, а также отношения украинцев к изменениям в стране.

Так, по данным опроса Seetarget, на сегодняшний день большинство населения (57,7%) поддерживает вступление Украины в ЕС. Против этого выступают лишь 23,6%. При этом в случае проведения референдума за вступление в НАТО "за" проголосовали бы 43,1% украинцев, а против - 34,6%. Характерно, что "за" в обоих случаях высказалось больше людей на Западе и в Центре Украины, вы то время как граждане Востока и Юга склонны не поддерживать вступление Украины в эти союзы.

Что касается путей решения конфликта на Донбассе, по данным исследования 59,2% опрошенных считают, что войну надо заканчивать, даже если придется отказаться от оккупированных территорий. При этом 24,1% считают, что военные действия нужно продолжать, пока Украина не установит контроль над всеми оккупированными территориями. Характерно, что большинство населения Востока страны (73,1%) выступают именно за первый вариант.

Разделили украинцев примерно поровну вопросы об отношении к смертной казни ("против" нее высказались 47,2% опрошенных, "за" 41,3%) и к возможности возобновления Украиной ядерного статуса (43,2% - "за", 44,2% - "против").

Отвечая на вопрос о пути развития страны 46,2% опрошенных заявили, что готовы к радикальным изменениям, а 46,9% высказались за поступательное развитие. При этом больше всего радикально настроенных украинцев оказалось в Центре страны (59,2%).

В презентации результатов исследования также принимали участие: психотерапевт, кандидат психологических наук Спартак Суббота, политолог и основатель Форума новых политических лидеров Николай Давидюк, а также партнёр юридической компании «Миллер» Маси Найем.

Компания Seetarget - член Социологической ассоциации Украины. Ее команда объединяет специалистов по коммуникации, социологов, маркетологов, психологов и политологов. Основные инструменты компании: проведение социологических исследований, экзитполов, интернет-опросов, глубинный анализ данных (дата-майнинг), работа с фокус-группами, сплит-тестирование, колл-центр, микротаргетинг.

Напомним, подробнее о настроениях украинского общества накануне президентской кампании читайте в материале "Апострофа": Настроения украинского общества плохие, - известный социолог.