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Тимошенко пообещала вернуть людям справедливость

вторник, 29 января 2019, 07:46

После победы Юлии Тимошенко на президентских выборах всех, кто 5 лет потреблял Украины, занимался коррупцией и подделывал выборы, будут привлечены к ответственности.

Об этом лидер «Батькивщины» заявила на брифинге в ЦИК после получения удостоверения кандидата на пост президента Украины.

Она отметила, что сегодня власть во всех регионах разворачивает «мегакоррупционная сделку» - подписывают с людьми так называемые договоры на агитацию и раздают им по тысяче гривен. Все это происходит при полной бездеятельности правоохранителей и молчание общественных наблюдателей, которые не сделали выводов из предыдущих лет авторитаризма и разрушения демократии, добавила политик.

«Я хочу четко заявить, что у них этот трюк - так же, как это прошло в 2010 году - не пройдет. Мы не дадим им снова сфальсифицировать выборы. У нас на каждом участке есть по меньшей мере 10, а на некоторых и до 20 человек, которые будут членами комиссий, наблюдателями, и которые не позволят сфальсифицировать выборы », - заверила лидер партии.

По словам лидера «Батькивщины», она не имеет никаких сомнений в своей победе, а главной целью на посту президента видит «окончание эпохи несправедливости, разрушения экономики и финансовых возможностей каждой семьи».

Основой для восстановления страны станет Новый курс, разработана лучшими специалистами программа коренных изменений, заявила Тимошенко.

«Я иду для того, чтобы начать светлый период в истории Украины, период становления и расцвета украинской экономики, возвращение уважения к людям, справедливости. И я верю, что мы сможем это сделать вместе со всеми украинском », - подытожила кандидат в президенты Украины.

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