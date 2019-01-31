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Тимошенко обвинила власть в дотации "золотых курей"

четверг, 31 января 2019, 17:10

В Украине нужно поддерживать не крупные монополии, а малый и средний бизнес.

Об этом лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко заявила во время встречи с общиной Лебединая на Сумщине.

"Из бюджета последние годы выделяются огромные деньги на дотации монополиям, которые производят курятину. Миллиарды гривен! Хотя их производство полностью окупаемое. Когда мы посчитали, сколько им выделяли дотаций на эти монопольные компании, приближенные к власти, то получилось 350 грн дотаций на одну курицу. Я хочу спросить, где эти золотые куры?" - возмутилась Тимошенко.

Политик также подчеркнула необходимость укреплять гривну. Она отметила, что гривну обесценили в три раза искусственно, потому что Национальным банком фактически руководят извне.

"Недавно международное сообщество объявило результат оценки валют всех стран - нашу валюту признали самой слабой и наиболее недооцененной в Европе", - констатировала она.

Тимошенко подчеркнула, что изменить финансовую политику нужно как можно быстрее, потому что "нам нужна стабильная и сильная гривна".

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