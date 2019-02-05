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Тимошенко упрекнула Раду за игнорирование важных законов

вторник, 05 февраля 2019, 15:14

Повестка дня Верховной Рады снова наполнен лоббистскими законопроектами и не включает рассмотрение вопросов, которые улучшат жизнь рядовых украинцев.

Об этом Юлия Тимошенко заявила сегодня во время открытия десятой сессии парламента VIII созыва.

Лидер "Батькивщины" возмутилась тем, что в повестку дня не включают законопроект об отмене постановления правительства о повышении цены на газ, которую подписали все фракции, кроме правящей. Не включены такие важные вопросы, которые могли бы прекратить махинации с землей, создание ВСК, чтобы разобраться с коррупцией НАК "Нафтогаза" на тарифах людей, добавила она.

"В этом зале будут проводиться лоббистские законопроекты о черной приватизации, об отмывании и откаты денег из бюджета", - обратила внимание кандидат в президенты.

Юлия Тимошенко также напомнила, что власть планирует повысить цены на газ с 1 мая на 16% и затем еще на 25%.

"Это просто уничтожение украинской нации", - подчеркнула она.

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