Тимошенко в Днепре начала большой предвыборный тур: фото

Во вторник, 5 февраля, лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко в Днепре начала большой предвыборный тур.

Об этом сообщает ее пресс-служба.

Как отмечается, на встречу с политиком в Днепре пришло около 15 000 человек.

Выступая перед земляками, Тимошенко назвала 2019 год решающим и заявила, что идет на выборы президента побеждать. Она отметила, что вместе с командой отечественных специалистов уже разработала стратегию развития страны - Новый курс, которую готова начать воплощать с первого же дня прихода к власти.

Лидер "Батькивщины" также отметила, что новая власть готова направить украинский газ на нужды населения и снизить его стоимость для граждан как минимум вдвое.

Вместе с тем она добавила, что решение тарифной проблемы является не единственной из задач Нового курса. Она отметила, что для увеличения зарплат и пенсий, нужно развитие экономики Украины, прежде всего малого и среднего предпринимательства.

Тимошенко также заявила, что будет стремиться к достижению победного мира для Крыма и Донбасса.