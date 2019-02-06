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В "Батькивщине" призвали остановить подкуп избирателей

среда, 06 февраля 2019, 17:10

Партия «Батькивщина» требует от правоохранительных органов прекратить схему массового подкупа избирателей, который планируется командой президента.

Об этом заявил заместитель председателя партии «Батькивщина» Иван Крулько во время выступления в сессионном зале в Верховной Раде.

Схема подкупа, по его словам, заключается в следующем - агитационные группы выискивают людей, готовых продать голос за 1000 грн.

«Уже заготовлены даже банковские карточки, на которые затем будут перечислять деньги так называемым« агитаторам за президента», - сообщил он.

Иван Крулько возмутился тем, что сначала украинцев довели до ужасающей нищеты за завышенных тарифов на газ и коммунальные платежи, а теперь часть денег, которые извлекли из карманов людей, хотят направить на подкуп избирателей, пояснил политик.

Заместитель председателя партии также возмутился, что действующая власть заставила миллионы украинцев выехать за границу, «убила» средний класс и на фоне этого они будут пытаться купить голос 1000 грн, чтобы сфальсифицировать результаты выборов и дальше оставить этот режим, делать бизнес на крови, отметил он.

«Этому надо положить конец», - подчеркнул парламентарий.

Именно поэтому Юлия Тимошенко обратилась к Нацполиции с заявлением о преступлении по подготовке массового подкупа избирателей, отметил народный депутат.

По словам Ивана Крулько, Юлия Тимошенко пытается остановить грабеж народа через тарифы, газовые схемы, созданные с кумом Путина, и через бизнес на войне.

«Поэтому ее надо не просто поддержать, а показать это на выборах 31 марта», - резюмировал он.

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