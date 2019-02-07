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Курс на НАТО: в "Народном фронте" призвали к конкретным шагам

четверг, 07 февраля 2019, 18:53

По инициативе "Народного фронта" Верховная Рада обратилась к НАТО относительно получения практического механизма обретения Украиной членства Альянсе.

Об этом говорится на официальном сайте партии.

"Это наша инициатива, наш общий курс и наше будущее", - подчеркнул лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк.

Он напомнил, что сегодня в Верховной Раде принято историческое конституционное решение о курсе Украины на членство в ЕС и НАТО.

"Следующий шаг - это практическое воплощение этого выбора. Именно это предлагает "Народный фронт", - написал Яценюк.

Представляя проект постановления, автор документа, руководитель фракции "Народный фронт" Максим Бурбак подчеркнул, что "надо отбросить условности довоенной жизни".

Нардеп также отметил, что Украина сейчас защищает от российского вторжения "не только себя, но и Европу".

"Наша борьба - это борьба за весь свободный мир. Украина заслужила гораздо большую поддержку со стороны Альянса", - заявил Бурбак.

Он также обратился к скептикам в парламентском зале и посоветовал вспомнить как они видели перспективы безвизовых, исков в Стокгольмский арбитраж против "Газпрома".

"Вспомните и сравните с сегодняшним днем. Просто помните о нашей правоте, верьте в силу украинской нации. Мы идем вперед. И у нас все будет хорошо. Украина будет в НАТО! И впоследствии Альянс благодарить нас за настойчивость", - подчеркнул нардеп.

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