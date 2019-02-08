​Курс на НАТО: "Народный фронт" призвал к новому диалогу с Альянсом

Украина хочет видеть четкий план действий для членства в НАТО.

Об этом заявил украинский дипломат, заместитель министра иностранных дел Украины (2014) Даниил Лубкивский, пишет пресс-служба "Народного фронта".

"Как и с безвизом, Украина хочет видеть четкий план действий для членства в НАТО, надо выполнять, и нет никаких оснований, почему этот план нельзя или не стоит сформулировать уже сейчас. Тем более, его необходимость уже была признана Альянсом", - отметил Лубкивский.

Он напомнил, что после вчерашнего решения парламента в Конституции закреплено курс Украины на членство в ЕС и НАТО. И в этот же день Верховная Рада приняла еще одно важное решение - постановление, которым призвала лидеров и главные политические органы НАТО формально начать подготовку Плана действий относительно приобретения Украиной членства в Альянсе.

Он отметил, что идеологом этого решения является лидер "Народного фронта" Арсений Яценюк.

Благодаря этому постановлению, подчеркнул Лубкивский, "то, что было зафиксировано в Конституции как стратегическую цель, Верховная Рада подкрепила практической задачей".

В тексте постановления, сообщил Лубкивский, парламент ссылается на Декларацию саммита НАТО в Бухаресте в 2008 году, где сказано, что "Украина и Грузия станут членами НАТО".

"Там зафиксировано, что следующим шагом для Украины и Грузии на прямом пути к присоединению к Альянсу является такой инструмент, как План действий относительно членства. Это указано весьма недвусмысленно: "Сегодня мы ясно утверждаем, что поддерживаем заявку этих стран на ПДЧ", - цитирует он резолюцию саммита.

Во-вторых, Совет констатирует, что "со времени Революции Достоинства особом партнерстве между Украиной и НАТО претерпело глубоких качественных изменений и требует новых форм институционального диалога".

"Это - принципиально важный тезис: по сути, она провозглашает совершенно новое историю наших отношений", - подчеркнул он.

Кроме того, поскольку в этом году исполняется 70 лет Альянса, в этот юбилейный год Совет призвал лидеров государств-членов НАТО одобрить "прогрессивное видение развития отношений с Украиной, что приведет к ее членства в Организации, и формально начать с нашим государством индивидуальный диалог рекомендаций и практической поддержки, что составляет План действий по членству Украины в НАТО", - говорится в документе.