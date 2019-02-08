Тимошенко договорилась с другими кандидатами противодействовать фальсификациям на выборах

Юлия Тимошенко и другие кандидаты в президенты подписали Меморандум за честные выборы и противодействие фальсификациям на призыв общественных организаций.

Это произошло в прямом эфире программы «Право на власть» на 1+1.

Свои подписи под документом вместе с Юлией Тимошенко поставили участники программы Анатолий Гриценко, Андрей Садовой, Виктор Бондарь, Александр Шевченко.

«Это означает, что если мы объединим усилия, то сможем собрать оригиналы протоколов с печатями и подписями об итогах выборов на каждом участке. Просто провести такой параллельный подсчет голосов и совместно не допустить ни одной фабрикации этих протоколов. И тогда фальсификация не пройдет в Украине», - отметила лидер «Батькивщины».

Тимошенко напомнила, что честные выборы - это одна из ценностей ЕС и НАТО, за членство в которых сегодня проголосовал парламент. Однако, заметила председатель партии, ценности пока попранные главой государства и его окружением.

Кандидат в президенты привела примеры вопиющих случаев грязных технологий, заготовили для людей президент и его штаб.

Юлия Тимошенко продемонстрировала в прямом эфире пакет документов, которые раздаются так называемыми «волонтерами» в качестве подкупа. Лидер «Батькивщины» также рассказала о еще одной фальсификации - увеличение действующей властью реестра избирателей, так называемых «мертвых душ».

И наиболее позорным случаем Юлия Тимошенко назвала в последние дни зарегистрировали кандидатом в президенты Тимошенко Юрия Владимировича (Тимошенко Ю.В.).

«Они рассчитывают таким мошенническим способом забрать у меня проценты», - сказала она.

«Мы ни разу никогда не занимались и не будем заниматься такими делами. Мы публично собираем эти данные и передаем в МВД. У нас есть все возможности предотвратить эти фальсификации», - отметила политик.

Она обратила внимание на то, деньги, за которые подкупают избирателей, 5 лет собирали из страны.