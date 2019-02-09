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Стали известны имена доверенных лиц Данилюка на выборах

суббота, 09 февраля 2019, 16:45
Фото: Лидер гражданского движения "Спільна Справа", кандидат в Президенты Украины, Александр Данилюк

В ЦИК обнародовали список доверенных лиц кандидата в Президенты Украины Александра Данилюка в общенациональном избирательном округе.

Ими стали экс-сотрудники Главного управления разведки (ГУР) капитан первого ранга Юрий Смищук и полковник Дмитрий Соболев, а также полковники запаса Генерального штаба Вооруженных сил Украины Вячеслав Протопопов и Сергей Литвиненко.

Распорядителями избирательного фонда кандидата стали Николай Жерновой, киборг из 81 бригады десантно-штурмовых войск, который до войны возглавлял криворожскую организацию гражданского движения "Спільна Справа" и Владимир Максимов, экс-командир разведки бригады быстрого реагирования Национальной гвардии.

Уполномоченным представителем в ЦИК стал адвокат Назар Первак, до недавнего времени - член Совета общественного контроля НАБУ.

Главной целью участия "Спільна Справа" в президентских и парламентских выборах Александр Данилюк называет противодействие российскому реваншу и гибридной агрессии, а также призывает к национальной солидарности и консолидации ради противостояния этим вызовам.

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