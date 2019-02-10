Иск Порошенко против BBC: стало известно о неожиданном решении журналистов

Служба BBC удалила со своего сайта статью, по которой подал иск действующий президент Украины Петр Порошенко, поскольку ожидает решение суда.

Об этом "Громадському" сообщили в пресс-службе BBC.

"Мы решили удалить статью с нашего сайта на время ожидания результата", - говорится в сообщении.

Также в BBC считают, что "действовали в интересах общества и будут продолжать защищать это дело".

Напомним, поводом для судебного иска стала публикация о том, что Порошенко заплатил за встречу с президентом США Дональдом Трампом 300 тысяч фунтов (около 400 тысяч долларов).

Как сообщал "Апостроф", ранее Высокий суд Англии принял решение в пользу президента Украины Петра Порошенко в деле против ВВС.