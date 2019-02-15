​Обещают больше, чем могут: вся правда о предвыборных обещаниях кандидатов

Кандидаты в президенты обещают больше, чем им может позволить Конституция.

Об этом заявила эксперт Центра политико-правовых реформ Юлия Кириченко во время пресс-конференции посвященной предвыборному процессу в Украине, передает сайт ЦППР.

"Кандидаты в президенты обещают больше, чем им может позволить Конституция. Компетенции президента - это безопасность и внешняя политика", - заявила Кириченко.

Эксперты ЦППР и Независимого центра анализа политики определили риски президентской избирательной кампании и программ кандидатов и просят всех, кто пойдет голосовать развернуть Конституцию Украины и прочитать раздел пятый.

"Не может президент сократить численность народных депутатов или решить какие-то вопросы нового курса на всеукраинском референдуме, потому что закона до сих пор нет", - отметили эксперты.