РУС. | УКР.

пятница, 15 февраля
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
27.05
Меню
Политика

Лига чемпионов 2018/19: новости, результаты, видео

Новости

15 февраля

17:45
Пойдут на армию: Луценко похвастался конфискацией у Януковича огромной суммы
17:44
​В Европе договорились о санкциях против россиян из-за агрессии на Азове
17:26
​Компенсация за Крым: в Гааге приняли важное решение по иску против России
17:25
Современная транспортная инфраструктура является залогом развитых регионов и состоятельных общин - Омелян
17:08
Ани Лорак заподозрили в беременности
17:04
Детей жалко: в сети показали плачевные фото из Крыма
16:59
Собираюсь вернуться: премьер Януковича огорошил внезапным заявлением
16:56
Создать иллюзию безопасности: Тарута озвучил суть вступления Украины в НАТО
16:55
Обострение на Донбассе: стало известно о гибели украинского бойца
16:49
​Обещают больше, чем могут: вся правда о предвыборных обещаниях кандидатов
16:47
KIRA MAZUR о Евровидении: Я прогнозировала победы последних годов
16:41
Трансфер российского футболиста в клуб из чемпионата Украины: раскрыта интересная деталь
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Тимошенко выступит на конференции по безопасности в Мюнхене

пятница, 15 февраля 2019, 16:24

15-16 февраля лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко и заместитель председателя партии, председатель комитета ВРУ по правам человека Григорий Немыря принимают участие в ежегодной Мюнхенской конференции по безопасности, которая проходит в г. Мюнхен (Германия).

Об этом говорится на сайте партии.

Планируется, что Тимошенко примет участие в мероприятиях в рамках участия в конференции и проведет ряд двусторонних встреч с мировыми лидерами, европейскими чиновниками и политиками.

Мюнхенская конференция по безопасности является самой престижной уникальной платформой в мире для международной элиты в сфере безопасности. Она проводится ежегодно с 1963 года.

В конференции примут участие более 600 высокопоставленных гостей, включая президентов, премьер-министров, министров иностранных дел и министров обороны многих стран мира, представителей международных

Фотовзгляд

Все галереи
Фестиваль гигантских китайских фонарей в Киеве

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Путин будет использовать все средства в Украине кроме одного - генерал

С крокодилами договориться нельзя: офицер США объяснил, почему Украина выбирает НАТО

Перед выборами в Украине Россия может ударить на разных "фронтах" - Эдвард Лукас

Украина может потерять больше: в чем опасность скандала с россиянами перед выборами

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: