Тимошенко выступит на конференции по безопасности в Мюнхене

15-16 февраля лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко и заместитель председателя партии, председатель комитета ВРУ по правам человека Григорий Немыря принимают участие в ежегодной Мюнхенской конференции по безопасности, которая проходит в г. Мюнхен (Германия).

Об этом говорится на сайте партии.

Планируется, что Тимошенко примет участие в мероприятиях в рамках участия в конференции и проведет ряд двусторонних встреч с мировыми лидерами, европейскими чиновниками и политиками.

Мюнхенская конференция по безопасности является самой престижной уникальной платформой в мире для международной элиты в сфере безопасности. Она проводится ежегодно с 1963 года.

В конференции примут участие более 600 высокопоставленных гостей, включая президентов, премьер-министров, министров иностранных дел и министров обороны многих стран мира, представителей международных