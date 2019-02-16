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Тимошенко призвала не идти на компромиссы с врагом в вопросе завершения войны

суббота, 16 февраля 2019, 18:45

Новая власть не должна идти ни на какие компромиссы с Кремлем, которые позволят завершить войну за счет интересов Украины.

Об этом Юлия Тимошенко заявила во время выступления на 3-м Украинском ланче в Мюнхене, который состоялся в рамках Мюнхенской безопасности конференции, где обсуждалась тема "Украина 2019 - выбор будущего".

"Будьте уверены, что наша команда будет жестко защищать Украину. Никакие компромиссы, которые, не дай Бог, затронули интересы Украины, не будут введены. В частности, что касается завершения войны", - отметила лидер "Батькивщины".

Юлия Тимошенко напомнила о том, что "против ни одного человека в коррумпированном окружении президента не были введены санкции Кремля", в которые попала она и все члены его фракции.

"Я хотела бы подчеркнуть: вся наша команда и наши друзья не придерживаются двойных стандартов и называют вещи своими именами", - отметила глава партии.

Во время своего выступления она констатировала, что 144 реформы, о которых отчитывается действующая украинская власть, привели лишь к обнищанию народа: по сравнению с 2013 годом, объем ВВП, зарплаты и пенсии в Украине уменьшились в 1,4 раза в долларовую исчислении. Хотя именно экономическое процветание Украины должно стать дополнительным оружием в борьбе с российским агрессором. Обеспечить его позволит принятия Новой Конституции и воплощение Нового экономического курса.

"Наша команда убеждена в том, что через несколько лет правильной экономической политики, правильной системы власти, которая может обеспечить Новая Конституция, мы сможем поставить Украину на твердые ноги. Одна из составляющих победы Украины в войне со страной-агрессором - это показать нашу страну сильной, экономически стабильной, которая процветает и где хотят жить люди. Дополнительно к нашим оборонным возможностям. Это будет и уникальное оружие, в частности сила, которая поможет", - подытожила Юлия Тимошенко.

Напомним, в Украинском ланче приняли участие Президент Эстонии Керсти Кальюлайд (Kersti Kaljulaid), Министр иностранных дел Канады Фриланд (Chrystia Freeland) Специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер и тому подобное.

На мероприятии также выступил командующий армией США в Европе (2014-2017) Бен Ходжес, а модерировал дискуссию Стивен Сак, ведущий программы HARD Talk на BBC World News.

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