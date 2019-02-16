Трамп даст Украине сотни миллионов долларов: названы детали

Президент США Дональд Трамп подписал пакет законодательных актов, который увеличивает помощь Украине на 2019 год до 700 миллионов долларов.

Об этом в Facebook сообщает посольство Украины в США.

“Пакет включает "Закон относительно ассигнований Государственного департамента зарубежных операций и смежных программ на 2019 финансовый год". Смета помощи Украине с этим Законом увеличен и утвержден в объеме $445,7 млн долларов", - сказано в сообщении.

Значительная часть дополнительных средств будет направлена на увеличение до 115 миллионов долларов расходов для оказания военно-технической поддержки Украине по программе "Международное военное финансирование".

В посольстве пояснили, что совокупный объем средств для помощи Украине в 2019 бюджетном году с учетом 250 миллионов долларов, ранее выделенных Пентагону на указанные цели, составляет почти 695,7 млн долларов.

Как сообщал "Апостроф", ранее Трамп подписал документ о введении в США режима чрезвычайного положения.