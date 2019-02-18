Миллионы детей кричат: в Украине фанатов Путина ткнули носом в кровавое наследие

Россия войдет в историю как массовый убийца и об этом всегда будут помнить родственники многочисленных ее жертв.

Такое мнение выразил украинский дипломат, чрезвычайный и полномочный посол Украины в Австрии Александр Щерба, отвечая на статью "серого кардинала" Кремля Владислава Суркова.

"Я знаком с семьей человека, который стал одной из первых жертв войны. Он родился и вырос в Донбассе. Он был светлый, сугубо гражданский человек, не держал оружия и не представлял опасности. Он был просто за Украину — в те недели, когда Украина еще не вполне сознавала, что пришла война и что украинцы и русские могут стрелять друг в друга. Стрелковцы устроили ему смерть — лютую, нечеловеческую, образцово-показательную. С тех пор его семья осталась без дома. Его ребенок кричит по ночам и не может жить без таблеток. Им тяжело, и страшно, и больно. Помножьте это на десять тысяч. Это ваше творение, Владислав Юрьевич (Сурков, - прим. ред.). Ваше, вашего верховного правителя, вашего глубинного народа, вашего долгого государства, вашей страдающей ожирением элиты. Если прибавить Сирию, Чечню, то таких историй миллионы", - написал в статье для Zn.ua Щерба.

По его словам, "это то, с чем Россия пойдет в будущее".

"Миллионы детей кричат по ночам, миллионы женщин плачут в подушки из-за решений, которые приняли в том числе и вы. Это то, с чем Россия пойдет в будущее. Это то, что дети и внуки ныне живущих будут рассказывать своим детям в двадцать втором веке. Это то, что вы возьмете с собой в мир иной, когда придет время", - добавил он.

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети дали прогноз насчет будущего Путина.