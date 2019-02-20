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"Манифест будущему Президенту" от "Нашего края" готовит план развития Донбасса на 5 лет - нардеп Недава

среда, 20 февраля 2019, 14:38

Представители ОБСЕ одобрили инициативу Донецкой областной организации "Нашего края" и нардепа Олега Недавы по созданию "Манифеста будущему Президенту".

Об этом сообщает сайт "Карачун".

Как отмечает издание, Недава представил инициативу во время круглого стола в Славянске с участием предпринимателей, общественности, СМИ, студентов. Совместно с народным депутатом исполнителем инициативы выступает общественная организация «Избирательная платформа «Опыт».

"Такое сотрудничество народного депутата и общественности станет мощным шагом для создания конструктивного плана развития области на предстоящие 5 лет, учитывая потребности жителей районов, городов, поселков и сел Северной Донетчины. Каждый голос жителя Донбасса будет услышан. Изучив концепцию Манифеста, представители ОБСЕ акцентировали внимание на необходимости и важности подобных инициатив в Украине", - говорится в сообщении.

Как известно, Бюро по демократическим институтам и правам человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе ОБСЕ / БДИПЧ официально открыло миссию по наблюдению за президентскими выборами 31 марта в Украине.

В день выборов наблюдатели будут следить за открытием избирательных участков, голосованием, подсчетом бюллетеней и сведением результатов голосования.

В предвыборный период представители ОБСЕ встречаются с представителями государственных органов и политических партий, а также кандидатами, представителями общественности, СМИ и международного сообщества.

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Раздел: Политика Тема:
Теги: Наш край, Недава

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