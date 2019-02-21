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Эксперт рассказал, как Порошенко отдувается за украинских политиков перед Западом

четверг, 21 февраля 2019, 17:59

Президент Украины Петр Порошенко является едва ли не единственным политиком, который противостоит пророссийским реваншистам на внешней арене.

Такое мнение на своей странице в Facebook высказал блогер и политический эксперт Алексей Голобуцкий.

"Почему мы не можем сформировать единый имидж нашего государства в мире? Это потому, что наша внешняя политика - байка про лебедя, рака и щуку. Потому что у нас одни политики, лоббируют украинские и евроинтеграционные интересы. А есть другие, которые настойчиво вредят этому и братаются с нашими врагами", - считает эксперт.

Он отметил, что в "нормальных государствах кроме президента многие политики проводят внутреннюю и внешнюю политику, возглавляют целые направления работы, занимаются развитием отдельных отраслей".

"Вместе с тем со стороны Украины на международной арене пашет в основном только Петр Порошенко. Он за неделю успел привлечь внимание мирового сообщества к Украине и в Мюнхене, и в Нью-Йорке", - написал блогер.

При этом он отметил, что поддержки от других украинских политиков глава государства особо не дождался.

По его словам, до сих пор значительная часть нашего политикума остается украинской только номинально, а фактически пытаются свести на нет потуги президента на внешней и внутренней арене.

"Сколько у нас вроде украинских политиков, которые делают все для того, чтобы в мире украинская политика выглядела как фарс или "политическая шизофрения". У нас есть целая плеяда деятелей, которые ежедневно показывают миру, что с нами невозможно договориться, и у нас отсутствует политический "каркас", который ведет государственную линию и с которым можно сотрудничать. и Порошенко постоянно вынужден каким-то образом нивелировать этот эффект, что ему, на мой взгляд, неплохо удается. Несмотря на яростное сопротивление реваншистов мы все же получаем от Запада существенную помощь", - заметил эксперт.

При этом он добавил, что Запад еще больше бы играл на стороне Украины, если бы "внутри страны политики были ответственными и единодушными".

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