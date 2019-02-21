Тимошенко про "наезд" на ФОПы: мы остановим эту вакханалию

Новая власть создаст все условия для инновационного развития Украины и тем самым будет поощрять появление новых рабочих мест и качественный экономический рост.

Об этом Юлия Тимошенко сказала во время встречи с представителями IT-сообщества на первой в Украине и Восточной Европе фабрике 3D-печати в Одессе.

Лидер «Батькивщины» заявила, что вместо того, чтобы бороться с оффшорами и коррупцией, власть пытается «потрошить» перспективные отрасли отечественной экономики. Абсолютно недопустимыми Тимошенко назвала властные инициативы, которые фактически вводят «презумпцию виновности предпринимателя» и расширяют возможности чиновников заниматься вымогательством под видом проверок.

«Мы не допустим этого. Мы объединяем политические силы в парламенте и вне его, чтобы остановить эту вакханалию», - отметила она.

Для стимулирования инновационного развития, убеждена Тимошенко, надо максимально облегчить условия ведения бизнеса - упростить налоги и сделать доступными кредиты под 3-4% годовых и на 5-7 лет. От кредитов под залог, больше напоминающих средневековья, надо переходить к страхованию кредитов.

Политик подчеркнула, что не менее важно снизить цену кредита и продлить его сроки.

Представители IT-сообщества подарили Тимошенко сделанную на 3D принтере булаву, а также угостили кофе из чашки, также сделанной на принтере.