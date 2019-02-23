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​Скандал с агитацией БПП: нардеп отрицает обвинения

суббота, 23 февраля 2019, 19:18

Политик и народный депутат от партии БПП Сергей Березенко заявил, что МВД безосновательно обвиняет представителей партии в подкупе избирателей.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Внимательно прочитал интервью Арсена Авакова одному из изданий. Категорически отвергаю любые голословные обвинения со стороны министра в свой адрес, и рассчитываю, что Арсен Борисович найдет в себе мужество извиниться передо мной лично за распространение недостоверной информации, которая унижает мою честь, достоинство и политическую репутацию.

В основе этого выпада лежит политическая ангажированность МВД, которон стремится поставить вверенные им правоохранительные органы на службу одному из кандидатов на президентских выборах. Что провоцирует его на неправомерное вмешательство силовиков в избирательный процесс под прикрытием лозунгов о честных выборах", - написал политик.

При этом он добавил, что БПП может послужить "образцом" прозрачной агитации.

"По сути же должен сказать следующее: Кампания Петра Порошенко с точки зрения ее честности, открытости и прозрачности может быть образцом для других политических штабов. Мы единственные, кто сделал большую публичную презентацию команды наших волонтеров и агитаторов. Они, а это около 9000 человек были абсолютно, без каких-либо препятствий доступны для придирчивых интервью со стороны средств массовой информации и наиболее любознательных журналистов. И каждый из этих людей искренне и убедительно мог объяснить любому мотивы голосования за Петра Порошенко.

Это еще одно свидетельство того, что для обвинений в адрес штаба нашего кандидата в так называемом подкупе нет никаких оснований", - подытожил Березенко.

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