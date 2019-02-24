Люди олигархов в Раде: в ЕС укололи Украину за реформы после Евромайдана

В Украине существует множество проблем, которые связаны с реформами в стране после Евромайдана, а также одна из них - люди олигархов в Верховной Раде.

Об этом "Апострофу" рассказал эксперт берлинского офиса Европейского совета по международным отношениям (ECFR) Густав Грессель.

По его словам, новые украинские реформы недоработанные и даже провальные. Так, отметил эксперт, это судебная реформа, нереформированная прокуратура, нереформированная полиция.

"В этом году во время парламентских выборов будет заметной и другая проблема: реформа избирательного законодательства была ограниченной, поверхностной. Не было конституционной реформы. Поэтому, какими бы ни были результаты президентских и парламентских выборов, люди олигархов все равно будут в Раде. Также административный тупик между правительством и президентской администрацией может остаться или даже совсем усилиться - в зависимости от результатов выборов", - заявил Грессель.

Однако эксперт также назвал и достижение страны.

"Если говорить о безопасности, то достижением Украины было возрождение собственных Вооруженных сил. Украина сделала достаточно большие шаги вперед и в сферах государственных закупок, энергетики, микролиберализации, дерегуляции, децентрализации, здравоохранения, трудового законодательства", - отметил он.

Подробней читайте в материале "Апострофа" - "Россия еще не сдалась в Украине: в чем опасность вмешательства в выборы".