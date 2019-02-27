Скандал вокруг Минобороны предложили передать в ВСК Верховной Рады

"Народный фронт" требует немедленного и беспристрастного расследования материалов о злоупотреблениях в "Укроборонпроме".

Об этом на своей странице в Facebook написал руководитель фракции Максим Бурбак.

Он отметил, что уже разработал соответствующий проект постановления Верховной Рады.

"Буду предлагать фракции завтра зарегистрировать и проголосовать постановление о немедленной передаче материалов в уже созданную парламентом ВСК по злоупотреблениям в секторе безопасности и обороны. С вызовом на публичное заседание комиссии ГПУ, НАБУ, антикоррупционного прокурора, руководства "Укроборонпрома", Минобороны и других лиц - фигурантов данного расследования", - отметил Бурбак.

Также он предлагает провести публичное заседание комиссии с участием как членов ВСК, так и антикоррупционного комитета, Комитета по правоохранительной деятельности и Комитета по национальной безопасности и обороны.

Руководитель фракции НФ также добавил, что согласно проекту постановления парламентская ВСК через две недели должна доложить парламенту о результатах проверки.

"Мы хотим знать правду. Если факты подтверждаются, то виновные должны стать подозреваемыми в рамках уголовного производства, а не политических дискуссий накануне выборов президента. Если факты не подтверждаются - это должно стать известно обществу", - подчеркнул Бурбаки.

Он отметил, что все должны помнить, что Украина воюет.

"Следовательно, любые спекуляции на теме боеготовности украинской армии подрывают боевой дух народа и выгодные вражеской пропаганде", - резюмировал руководитель фракции.