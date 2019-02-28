Громкий скандал вокруг Минобороны: Гладковский сделал жесткий выпад в сторону Зеленского

Замсекретаря СНБО Олег Гладковский, сын которого попал в скандал из-за расследования журналистов программы "Наші гроші" высказал недоумение по поводу реакции на инцидент кандидата в президенты Владимира Зеленского.

Об этом он сказал в эфире телеканала ZIK.

"Люди, которые не видели военное производство, готовы нам давать советы, каким образом ремонтировать танки и производить боевые машины... А когда говорим о предвыборных комментариях, это в некоторых случаях и недопустимо. Может господин Зеленский научит нас, как собирать танки?" - заявил он.

Кроме того, он отрицает обвинения, которые были озвучены в программе "Наші гроші" относительно организации его сыном контрабанды запчастей оружия из РФ.

"Я стал жертвой нелепостей и информационной провокации… Это абсолютно наглая ложь, где подают информацию якобы из анонимных источников. Моя реакция, как любого человека - это требование справедливости. Я отреагировал мгновенно, обратившись в органы с требованием расследовать этот случай", - заявил Гладковский.

По его словам, во избежание обвинений в давлении на правоохранительные органы, он уже написал заявление об отстранении от исполнения обязанностей заместителя секретаря СНБО.