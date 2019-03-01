Гриценко отказался выходить на дебаты с Тарутой: подробности

Сегодня, 1 марта, на телеканале «Еспресо TV» были запланированы теледебаты между кандидатами на пост президента Украины Сергеем Тарутой и Андреем Садовым.

Об этом сообщает пресс-служба «Основы».

«Кандидат от нашей партии Сергей Тарута готовился к дебатам с господином Садовым, внимательно изучил программу своего оппонента, был готов как спорить, так и находить компромиссы», - рассказывают в партии.

Но так как сегодня на пресс-конференции Андрей Садовый заявил, что снимает свою кандидатуру и на предстоящих президентских выборах поддержит другого кандидата - Анатолия Гриценко, Сергей Тарута предложил встретиться на дебатах с Анатолием Гриценко, о чем штаб кандидата сообщил телеканалу «ЕспресоTV».

«Однако, по словам сотрудников канала, Анатолий Гриценко отказался прийти на президентские дебаты вместо Андрея Садового», - отметили в партии.

Штаб Сергея Таруты был готов пойти навстречу телеканала, и чтобы не срывать эфир, организовать дебаты команд Гриценко и Таруты: между Андреем Садовым, лидером «Самопомощи» и Андреем Николаенко, председателем партии «Основа». Но телеканал настаивал на том, чтобы дебаты с бывшим кандидатом Садовым вел действующий кандидат в президенты Сергей Тарута.

«Выходить на президентские дебаты против человека, который сам себя с сегодняшнего дня не считает кандидатом на пост президента Украины, Сергей Тарута считает нецелесообразным», - отметили в «Основе».