Наливайченко спрогнозировал для Украины новый офшорный скандал: что известно

Украина может оказаться в центре международного скандала.

Об этом лидер Движения "Справедливость", кандидат в президенты Украины Валентин Наливайченко заявил в программе "Право на власть" канала "1+1".

Он сообщил, что зарегистрированный на Британских Виргинских островах оффшор VERNON HOLDING Ltd, которому, в частности, принадлежала "Липецкая кондитерская фабрика" (РФ), ввез в Украину для нужд возглавляемого Олегом Гладковским почетного консульства Сейшельских Островов, картины всемирно известных художников стоимостью 5 миллионов фунтов стерлингов или 180 миллионов гривен.

Речь идет о 45 работах, среди которых произведения Казимира Малевича, Ильи Репина, Константина Коровина, Ивана Айвазовского, Исаака Левитана.

Работы попали в Украину через режим временного ввоза "для демонстрации во время проведения дипломатических встреч", как говорится в брокерских документах.

Однако, уполномоченным комиссией было установлено, что картины разошлись по частным коллекциям, а часть из них просто исчезла.

По словам политика, "речь идет только об одном эпизоде деятельности оффшора. Очевидно, что эти картины приобретены на средства нелегального происхождения, ввезены под прикрытием консульского учреждения и не уплаченную пошлину при ввозе в Украину".

В связи с этим Валентин Наливайченко направил в Интерпол документы для проведения расследования.