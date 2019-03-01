Наливайченко спрогнозировал для Украины новый офшорный скандал: что известно

Украина может оказаться в центре международного скандала.
Об этом лидер Движения "Справедливость", кандидат в президенты Украины Валентин Наливайченко заявил в программе "Право на власть" канала "1+1".
Он сообщил, что зарегистрированный на Британских Виргинских островах оффшор VERNON HOLDING Ltd, которому, в частности, принадлежала "Липецкая кондитерская фабрика" (РФ), ввез в Украину для нужд возглавляемого Олегом Гладковским почетного консульства Сейшельских Островов, картины всемирно известных художников стоимостью 5 миллионов фунтов стерлингов или 180 миллионов гривен.
Речь идет о 45 работах, среди которых произведения Казимира Малевича, Ильи Репина, Константина Коровина, Ивана Айвазовского, Исаака Левитана.
Работы попали в Украину через режим временного ввоза "для демонстрации во время проведения дипломатических встреч", как говорится в брокерских документах.
Однако, уполномоченным комиссией было установлено, что картины разошлись по частным коллекциям, а часть из них просто исчезла.
По словам политика, "речь идет только об одном эпизоде деятельности оффшора. Очевидно, что эти картины приобретены на средства нелегального происхождения, ввезены под прикрытием консульского учреждения и не уплаченную пошлину при ввозе в Украину".
В связи с этим Валентин Наливайченко направил в Интерпол документы для проведения расследования.