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​Тимошенко высказалась о делах, открытых МВД по ее инициативе

пятница, 01 марта 2019, 16:26

Министерство внутренних дел должно подняться над политикой и защитить честные выборы в Украине.

Об этом Юлия Тимошенко заявила на брифинге у МВД, куда она пришла свидетельствовать по делу о фальсификации выборов, которое возбудила Национальная полиция по заявлению лидера "Батькивщины".

"Я рассчитываю, что впервые в истории независимой Украины МВД и министр поднимутся над политическими боями и защитят честные выборы в государстве, защитят право людей избрать своего президента. Мы надеемся на то, что уголовные дела, которые сейчас открыты МВД по моему заявлению против подкупа и против фальсификации реестра избирателей, будут доведены до логического завершения ", - подчеркнула она.

По ее словам, власть использует несколько механизмов фальсификации: адресную материальную помощь, для которой власть направляет специальные субвенции из государственного бюджета в местные, монетизированы субсидии, одноразовая финансовая помощь пенсионерам.

"Президент пытается через подкуп, давление, админресурс, восстановить свою власть и власть мафии, которую он возглавляет, еще на второй срок", - сказала она.

Наиболее циничным является то, что деньги на подкуп заработанные на крови.

Кандидат в президенты подчеркнула: все, кто сегодня участвует в этих преступных действиях, будут привлечены к ответственности.

Она предупредила власть, что им ничего не поможет, никакие подкупы и фальсификации.

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