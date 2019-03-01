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Во втором туре выборов сойдутся Зеленский и Тимошенко - cоцопрос

пятница, 01 марта 2019, 15:05

Владимир Зеленский и Юлия Тимошенко остаются лидерами гонки, а Петр Порошенко остается вне вторым туром.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Центром социальных исследований "София".

Исследователи общественного мнения установили, что 18,3% граждан, которые намерены принять участие в голосовании, готовы поддержать Владимира Зеленского.

Юлия Тимошенко может рассчитывать на 15,4%.

В то же время нынешний президент в финал не попадает. Петр Порошенко является лишь третьим - 12,1%.

На четвертой позиции - проигрывая действующему гаранту меньше процента - Юрий Бойко, которого поддерживают 11,2%.

Опрос проводился с 20 по 26 февраля во всех областях Украины, за исключением неподконтрольных территорий. Было опрошено 2012 респондентов. Погрешность выборки не превышает 2,2%.

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